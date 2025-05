Mourinho sẽ ra đi hay ở lợi AS Romas sau khi kết thúc hợp đồng

Dạo thời gian gần đây, ở Anh có tin đồn Newcastle đang cố liên hệ với Mourinho để bàn về việc ông sẽ dẫn dắt đội bóng trong thời gian tới. Không chỉ Newcastle mà nhiều câu lạc bộ khác cũng đang ngỏ ý muốn đưa người đặt biệt về với đội bóng của mình. Liệu Mourinho có rời khỏi AS Roma khi mùa giải 2023/2024 kết thúc, bạn hãy cùng Xoilac TV tìm hiểu ngay trong nội dung hôm nay.

Cảm nghĩ của Mourinho sau khi AS Roma để thua trước Juventus 1 – 0

AS Roma để thua Juventus tại Serie A

Trong buổi phỏng vấn, Jose Mourinho đã khẳng định với giới báo chí rằng AS Roma thật sự đã chơi bóng tốt hơn Juventus. AS Roma chỉ thua bởi một bàn thắng may mắn trước Bà Già, vì vậy đội bóng của Jose Mourinho hoàn toàn đáng nhận được sự tôn trọng mỗi khi nhắc tới lần thua với tỷ số số tối thiểu này.

Trong buổi chia sẻ với DAZN, Mourinho đã khẳng định như sau: “Chúng tôi đã nhắc về việc này trước trận đấu, chúng tôi đã làm được rất nhiều điều vượt qua sự mong đợi của người hâm mộ ở Turin. Thật đáng tiếc khi chúng tôi kết thúc hiệp một với tỉ số 0 – 0, bởi các cầu thủ đã sút bóng dội cột và tạo ra 3 đến 4 tình huống nguy hiểm.

Vị trí thi đấu của Dybala và Bove đã tạo cho họ rất nhiều bất lợi về mặt chiến thuật. Chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn và bị thủng lưới ở hiệp 2. Từ đó, mọi việc trở nên khó hơn trước rất nhiều. Juventus bắt đầu lùi về phía sau và tạo nên một bức tường thành khó vượt qua.

Tôi rất hài lòng với cách chúng tôi tiếp cận một trận đấu có chiến thuật, hài lòng với cách mà các cầu thủ đã biểu hiện. Nhưng về mặt câu chuyện điểm số thì chúng tôi không đạt được kết quả. Chúng tôi thi đấu tốt hơn trên sân nhà, nhưng tôi không nghĩ chúng tôi là đội bóng duy nhất tạo nên sự khác biệt vì người hâm mộ.

Tôi nghĩ mọi người nên nói về AS Roma bằng sự tôn trọng với những gì mà tập thể chúng tôi đang làm. Chúng tôi đang đối mặt với những khó khăn không tưởng. Chúng tôi đối đầu với một đội bóng đang chạy đua cho chức vô địch, họ đang cực kỳ hưng phấn với những gì mà Inter đã thể hiện trong ngày hôm qua, và sở hữu một hàng phòng thủ cứng cáp. Nhưng chúng tôi cũng đã rất quả cảm trong trận đấu vừa rồi.”

Xôn xao thông tin Mourinho đàm phán với đội bóng khác

Hợp đồng của Mourinho và AS Roma sẽ chính thức hết hạn trong mùa giải 2023/2024. Chính vì thế, mà đây là thời điểm không ít các câu lạc bộ muốn hẹn một cuộc đàm phán với người đặc biệt. Nhưng Mourinho lại bác bỏ hết tin đồn trên trong một cuộc họp báo gần đây.

Một phóng viên hỏi Mourinho có từ chối lời mời từ đội tuyển bóng đá Brazil như Carlo Ancelotti không, thì Mourinho đã trả lời: “Tôi không biết vì họ chưa đến trao đổi trực tiếp. Tôi đã thông báo với người đại diện là sẽ đợi AS Roma đưa ra quyết định tôi sẽ ở lại hay chuyển đi. Tôi không muốn biết hay trao đổi thêm với bất kỳ một ai cả.”

Ngược lại, Mourinho còn tỏ vẻ tức giận khi có ai đó nói nhà Friedkin – chủ sở hữu AS Roma đang qua lại với một vài huấn luyện viên khác. “Thật sự mà nói, tôi không tin điều đó, vì đối với tôi sự trung thật được đặt lên hàng đầu và phải có đi có lại. Tôi không có bất kỳ một lý do nào để cho rằng nhà Friedkin không trung thật với mình.”

“Tôi tin tưởng AS Roma 100% và họ sẽ không bao giờ đàm phán với các huấn luyện viên khác sau lưng tôi. Tôi chưa ký hợp đồng với AS Roma nhưng đã hứa sẽ ở lại. Tôi nhận được nhiều lời mời từ các câu lạc bộ nhưng không tiện nói tên. Khi nhận được các cuộc gọi từ Bồ Đào Nha, Saudi Arabia, tôi đã ngay lập tức nói chuyện với chủ tịch của Roma. Chính vì thế những tin đồ trên đều không đúng sự thật”.

Lý do khiến Mourinho không muốn rời AS Roma

Người hâm mộ AS Roma chinh phục người đặc biệt

Trong buổi họp báo đó, Mourinho cũng chia sẻ về việc ông bị chính cổ động viên của AS Roma đánh gục. Cổ động viên của AS Roma đã liên tục hát tên Mourinho trong chiến thắng loại ngược dòng 2 – 1 trước Cremonese.

Trong chiến thắng trước Cremonese, AS Roma đã để thua đối thủ tới phút 77- khi trận đấu gần kết thúc. AS Roma được nhận định là trên cơ và phải thắng Cremonese, ấy thế mà tới phút 77 họ vẫn chưa làm được gì. Lúc này, thay vì chế giễu thì cổ động viên của AS Roma lại tiếp tục động viên cho Mourinho cùng các học trò. Chính điều này đã khiến Mourinho quyết định ở lại câu lạc bộ này dù đã có rất nhiều lời mới được đưa ra.

Tổng kết

Qua nội dung trên, bạn đã biết được khả năng cao người đặc biệt Mourinho sẽ tiếp tục gia hạn hợp đồng với AS Roma. Nếu bạn thích thú và muốn cập nhật những thông tin mới nhất về sự kiện này, thì đừng quên theo dõi Xoilac TV nhé.